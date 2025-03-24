Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актер Никита Ефремов назвал «сложным моментом» сообщение об одобрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении его отца — актера Михаила Ефремова.
В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Ефремов-младший на своей странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Актер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание — 30 декабря 2027 года.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.