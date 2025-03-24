Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца

«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Ефремов-младший на своей странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).