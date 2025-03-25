Петровскую набережную в Воронеже обещают привести в порядок к майским праздникам. Об этом рассказал мэр Воронежа. По словам Сергея Петрина, подрядчики уже приступили и к устранению ранее выявленных недостатков, и к выполнению дополнительных работ. После зимы местами набережная выглядит неопрятно, но это обещают исправить уже в течение апреля.