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Петровскую набережную в Воронеже обещают привести в порядок к майским праздникам

Рабочие уже устраняют недостатки.

Источник: Комсомольская правда

Петровскую набережную в Воронеже обещают привести в порядок к майским праздникам. Об этом рассказал мэр Воронежа. По словам Сергея Петрина, подрядчики уже приступили и к устранению ранее выявленных недостатков, и к выполнению дополнительных работ. После зимы местами набережная выглядит неопрятно, но это обещают исправить уже в течение апреля.

Что касается второй очереди реконструкции, то она еще продолжается. Тем не менее, мэр заверил воронежцев, что работы на ней будут проводить так, чтобы минимизировать неудобства для отдыхающих.