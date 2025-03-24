В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») во вторник внесет в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Под термином репатриация законопроектом предлагается понимать процесс возвращения лица в страну происхождения, где оно имеет право на постоянное проживание и гражданство.
Законопроектом определяется процедура возвращения соотечественников на постоянное проживание на историческую родину. Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, которые определены в Законе о соотечественниках.
Отмечается, что законопроект дополняет возможности Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
Согласно документу, репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России. так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.
Также право на репатриацию в Россию могут приобрести супруги репатрианта при условии проживания в браке более трех лет или наличия общих детей, несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.