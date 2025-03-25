В минприроды пояснили, почему калининградцам запретили гулять в лесу

«Это мера вынужденная, — подчеркнула Астахова. — Мы все видим то количество возгораний при пале травы. И если что-то случится в лесу, то это будет такой масштаб пожара, который будет сложно потушить в короткие сроки. Поэтому мы принимаем эти меры, и Лесной кодекс позволяет нам это. При особом режиме, который сегодня введён у нас в Калининградской области, мы можем ввести ряд ограничений. Я понимаю негодование людей: почему нельзя гулять в лесу? Но мы не можем разделить — где обычная прогулка, а где с зажжённой сигаретой, что может привести к возгоранию. И поэтому просим 21 день воздержаться от выхода в лес. Только если это, конечно, не касается профессиональной деятельности в лесу. В этом случае можно. Всем остальным пока лучше этого не делать. Дальше посмотрим. Если через 21 день у нас будет снижение уровня опасности, то мы остановим действие данного приказа. И лес можно будет посещать в обычном режиме».