В Ростове в семи квартирах заменили окна после падения БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин 24 марта.
— По оперативному докладу главы администрации Пролетарского района, сегодня в семи квартирах были заменены поврежденные стеклопакеты, — написал глава донской столицы.
Александр Скрябин заверил, что завтра работы продолжатся и окна будут заменены в других квартирах.
Напомним, что 21 марта поздним вечером фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, который находится на улице Горсоветской, 49.
В результате взрыва, стена обуглилась, а окна в квартирах получили повреждения. Жильцы дома быстро выбежали на улицу.