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В Ростове в семи квартирах заменили окна после падения БПЛА

В Ростове-на-Дону в нескольких квартирах заменили стеклопакеты после ударв беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в семи квартирах заменили окна после падения БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин 24 марта.

— По оперативному докладу главы администрации Пролетарского района, сегодня в семи квартирах были заменены поврежденные стеклопакеты, — написал глава донской столицы.

Александр Скрябин заверил, что завтра работы продолжатся и окна будут заменены в других квартирах.

Напомним, что 21 марта поздним вечером фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом, который находится на улице Горсоветской, 49.

В результате взрыва, стена обуглилась, а окна в квартирах получили повреждения. Жильцы дома быстро выбежали на улицу.