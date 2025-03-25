ОРВИ в Крыму и Севастополе — сколько школ на карантине

«На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на 29%, зарегистрировано 13180 заболевших», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, около половины заболевших в Крыму — дети. В Севастополе из 3005 заболевших — 43% детей. Большая часть случаев — не гриппозной этиологии. При этом циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и типа В все же отмечается, хотя и снизилась на 40%.
«В Республике Крым в 31 школе на карантин были закрыты 58 классов, в 19 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 26 групп. Полностью на карантине находились 1 школа и 7 дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе на карантине находился 1 класс и 2 группы дошкольных образовательных учреждений», — проинформировали в Роспотребнадзоре.
Жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками. При первых признаках респираторной инфекции необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе ученики 20 школ были отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах уже тогда отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ.