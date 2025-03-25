ОРВИ в Крыму и Севастополе — сколько школ на карантине

По данным ведомства, около половины заболевших в Крыму — дети. В Севастополе из 3005 заболевших — 43% детей. Большая часть случаев — не гриппозной этиологии. При этом циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и типа В все же отмечается, хотя и снизилась на 40%.