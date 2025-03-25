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Прием заявлений на зачисление детей в первые классы начнется с 1 апреля в Петербурге

Запись будет проходить в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

Приема заявлений на зачисление детей в первые классы 2025−2026 учебного года стартует с 1 апреля. Запись будет проходить в два этапа, сообщили в Комитете по образованию Петербурга в понедельник, 24 марта.

Первый этап предназначен для детей, которые имеют первоочередное, внеочередное и преимущественное право зачисления или проживают на закреплённой территории, то есть в районе, где расположена школа, — уточнили в ведомстве.

Второй же этап подачи заявок пройдет с 6 июля по 5 сентября. Зачисление будет проходить в школы любого района, независимо от места проживания ребенка. Однако в таком случае школьников принимают на оставшиеся свободные места в порядке очереди.

Подать заявление можно на сайте Госуслуг в Петербурге или в любом МФЦ.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о мобильных флюорографа, которые будет работать на улицах Северной столице. Там можно бесплатно сделать флюорографию.