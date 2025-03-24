В Москве на благоустройство дворов направили более 10 млрд рублей с оплаты парковок

«Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, деньги от уличных платных парковок идут на улучшение городской среды. Средства передают префектурам Москвы и распределяют во все районы города. Благодаря этому ежегодно обустраивают детские и спортивные площадки, ремонтируют пешеходные зоны и проезжую часть, проводят озеленение придомовых территорий, а также устанавливают объекты дорожной инфраструктуры: знаки дорожного движения, искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы, парковочные карманы», — говорится в сообщении.