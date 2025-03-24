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В Москве на благоустройство дворов направили более 10 млрд рублей с оплаты парковок

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 10 млрд рублей направили авансом на благоустройство дворов с оплаты парковок в Москве в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, деньги от уличных платных парковок идут на улучшение городской среды. Средства передают префектурам Москвы и распределяют во все районы города. Благодаря этому ежегодно обустраивают детские и спортивные площадки, ремонтируют пешеходные зоны и проезжую часть, проводят озеленение придомовых территорий, а также устанавливают объекты дорожной инфраструктуры: знаки дорожного движения, искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы, парковочные карманы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители районов самостоятельно решают, что следует обновить в первую очередь. Для этого нужно обратиться с предложениями к муниципальным депутатам. Все отчеты прошлых лет и будущие планы можно посмотреть на сайтах управ.

«В прошлом году провели ремонт и обновили около 1 тыс. дворов», — отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.