В Госдуму внесут проект о возвращении в РФ соотечественников

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин 25 марта внесет в Госдуму законопроект о возвращении в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, пишет РИА Новости.
«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что право на возвращение в страну предлагается предоставить всем соотечественникам, которые свободно владеют русским языком в семейно-бытовых и культурных областях, определенных в Законе о соотечественниках.
Репатриантами могут стать не только лица с предками из России, но и представители исторически проживающих в РФ народов. Кроме того, право на возвращение могут получить несовершеннолетние лица и недееспособные члены семьи, а также супруги репатрианта, если они состоят в браке более трех лет или в случае наличия общих детей.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли три законопроекта, направленные на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России.