В Госдуму внесут проект о возвращении в РФ соотечественников

Репатриантами могут стать не только лица с предками из России, но и представители исторически проживающих в РФ народов. Кроме того, право на возвращение могут получить несовершеннолетние лица и недееспособные члены семьи, а также супруги репатрианта, если они состоят в браке более трех лет или в случае наличия общих детей.