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Госдеп США: прекращение огня на Украине никогда не было так близко, как сейчас

Представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон сейчас ведет работу только над достижением режима прекращения огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты никогда не были настолько близки к прекращению огня в конфликте на Украине, как сейчас. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

«‎Вот, что поражает — мы никогда еще не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — сообщила она в ходе брифинга для журналистов.

Как отметила Брюс, в настоящий момент США ведут работу только над достижением режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. По словам представителя американского госдепа, только после этого будут вестись обсуждения о достижении устойчивого и длительного мира.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что есть некоторые условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине.