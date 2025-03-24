Госдеп США: прекращение огня на Украине никогда не было так близко, как сейчас

Соединенные Штаты никогда не были настолько близки к прекращению огня в конфликте на Украине, как сейчас. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Вот, что поражает — мы никогда еще не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня», — сообщила она в ходе брифинга для журналистов.
Как отметила Брюс, в настоящий момент США ведут работу только над достижением режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. По словам представителя американского госдепа, только после этого будут вестись обсуждения о достижении устойчивого и длительного мира.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что есть некоторые условия, которые потребуются России для окончательного прекращения огня на Украине.