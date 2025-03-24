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Карлсон объяснил свой визит в РФ стремлением избежать ядерного конфликта

Карлсон подчеркнул, что разрешение конфликта невозможно без диалога.
Источник: Аргументы и факты

Журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон раскрыл цель своей поездки в РФ в 2024 году, он утверждает, что это было связано с желанием избежать ядерного противостояния.

Карлсон уточнил, что его визит «был направлен на содействие переговорам и предотвращение возможной эскалации».

«Вот поэтому я приехал туда в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — сказал он.

Заявление прозвучало в беседе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Карлсон обнародовал интервью на своём YouTube-канале.

Ведущий прокомментировал слова спецпосланника Трампа об отсутствии контактов между бывшим американским лидером Джо Байденом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение трёх с половиной лет.

Карлсон отметил, что завершение конфликта невозможно без диалога.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным журналистом в Соединённых Штатах.