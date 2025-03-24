Reuters: сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы РФ

Группа американских сенаторов призвала власти передать Киеву замороженные активы России и убедить союзников последовать их примеру. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо законодателей, оказавшееся в распоряжении агентства.
«Администрация президента Дональда Трампа передала — и подтолкнула союзников к передаче — более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты для поддержки Киева», — следует из сообщения агентства.
Согласно данным Reuters, письмо было адресовано госсекретарю США Марко Рубио и подписано сенаторами как от республиканской, так и от демократической фракций. Среди подписавшихся — республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
В документе сенаторы поинтересовались, планирует ли администрация Трампа разработать стратегию по побуждению стран ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве инструмента давления. Кроме того, они спросили, поддержит ли правительство Украину в использовании этих средств для закупки оборонного оборудования. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал конфискацию российских активов актом войны.
* — включен РФ в список террористов и экстремистов.