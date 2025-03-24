Reuters: сенаторы США призвали Трампа передать Киеву замороженные активы РФ

В документе сенаторы поинтересовались, планирует ли администрация Трампа разработать стратегию по побуждению стран ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве инструмента давления. Кроме того, они спросили, поддержит ли правительство Украину в использовании этих средств для закупки оборонного оборудования. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал конфискацию российских активов актом войны.