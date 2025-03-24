Снигирь и Цыганов получили «Нику» за лучшие роли в фильме «Мастер и Маргарита»

Снигирь посвятила награду народной артистке РФ Евгении Добровольской, ушедшей из жизни 10 января этого года в возрасте 60 лет.
«Я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская. Она всегда поздравляла, писала, мы всегда с ней обсуждали в том числе мои роли. И мне кажется, что я стою на этой сцене отчасти благодаря ей тоже», — сказала Снигирь.
Отметим, что Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» за её роль в фильме «Хуже всех». Эту награду она получила в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм стал дебютом режиссёра Александры Кармаевой.