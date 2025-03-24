В России планируют облегчить процедуру возвращения соотечественников домой: подробнее про проект о репатриации

Депутаты Государственной думы разработали законопроект об облегченном возвращении на Родину россиян. Речь о репатриации, то есть процессе отправки соотечественников в РФ властями страны. Соответствующий проект представят 25 марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
Текст возможного закона направлен, в том числе, на моряков, задержанных за границей. Над проектом работал первый заместитель главы Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, отмечается в документе.
«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом», — сказано в пояснительной записке.
Депутаты также планируют усилить материальную поддержку молодых семей. Предлагается выдавать новоиспеченным родителям специальные наборы для малыша. Это позволит снизить финансовую нагрузку на молодежь.