Пропавшая в Дагестане Анна Цомартова объявлена в розыск по линии Интерпола

Мать Анны подчеркнула, что решение о международном розыске является значимым событием, так как в России ежедневно пропадает множество людей, и далеко не всех разыскивают на таком уровне. Она отметила, что этот шаг дает надежду, хотя полной уверенности в исходе дела быть не может.