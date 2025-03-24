Пропавшая в Дагестане Анна Цомартова объявлена в розыск по линии Интерпола

Мать пропавшей спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, Диана Цомартова, сообщила РИА Новости, что ее дочь внесена в международный розыск по линии Интерпола.
Этот шаг стал значимым прорывом в расследовании, учитывая редкость подобных случаев в России и ограниченные улики, имеющиеся в распоряжении следствия.
Анна Цомартова, курсант третьего курса Ростовского юридического института МВД России, исчезла в феврале 2024 года. Она прибыла в Каспийск, Дагестан, для участия в первенстве ЮФО и СКФО по тайскому боксу. Вечером 10 февраля 22-летнюю девушку последний раз видели на берегу Каспийского моря после выхода из Дворца спорта имени Али Алиева. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.
Позже в социальных сетях появились фотографии девушки, внешне похожей на Анну, сделанные в метро Дубая. Это стало поводом для экспертизы, начатой следователем в ноябре. Несмотря на то что эксперты не смогли дать точное подтверждение личности, типажное сходство стало одной из причин объявления международного розыска.
Кроме того, среди основных версий следствия рассматриваются похищение и несчастный случай, поскольку девушка пропала возле моря. По словам Дианы Цомартовой, не исключается возможность похищения с использованием морского пути.
Мать Анны подчеркнула, что решение о международном розыске является значимым событием, так как в России ежедневно пропадает множество людей, и далеко не всех разыскивают на таком уровне. Она отметила, что этот шаг дает надежду, хотя полной уверенности в исходе дела быть не может.