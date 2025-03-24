В Ровенской области военкомы забрали мужчину во время прогулки с младенцем

В Ровенской области произошел инцидент с задержанием мужчины сотрудниками ТЦК (аналог военкомата) во время его прогулки с младенцем.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На опубликованной видеозаписи видно, как представители ТЦК подходят к мужчине, гуляющему с коляской, после чего силой затаскивают его в автомобиль и уезжают, оставив коляску с ребенком на улице.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на ситуацию, заявив, что данный видеоролик является фейком.
Ранее в Николаеве местные жители сожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования, на котором ловили мужчин призывного возраста.