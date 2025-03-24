В Госдуме предложили усыплять бездомных животных при угрозе имуществу или людям

В перечень оснований для усыпления предлагается включить случаи, когда бездомное животное причинило вред человеку, а также при повреждении чужого имущества или нападения на других животных. Также в материале сказано, что депутаты предлагают обязать отлавливать всех зверей без владельцев, за исключением тех случаев, когда на них имеется опознавательная бирка с контактными данными хозяев.