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В Госдуме предложили усыплять бездомных животных при угрозе имуществу или людям

Госдума рассматривает поправки к закону об обращении с бездомными животными, которые предусматривают возможность их усыпления в случае угрозы для людей или имущества. Согласно документу, регионы получат право принимать такие меры после истечения срока содержания животных в приютах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Источник: Life.ru

В перечень оснований для усыпления предлагается включить случаи, когда бездомное животное причинило вред человеку, а также при повреждении чужого имущества или нападения на других животных. Также в материале сказано, что депутаты предлагают обязать отлавливать всех зверей без владельцев, за исключением тех случаев, когда на них имеется опознавательная бирка с контактными данными хозяев.

Владельцы, обнаружившие пропажу питомца, должны будут сообщить об этом в течение трёх дней. Если заявление поступит в установленный срок, животное вернут хозяину. В противном случае оно будет считаться безнадзорным и подлежать отлову на общих основаниях.

Эти изменения направлены на ужесточение контроля за численностью бездомных животных и предотвращение случаев их нападения на людей. Законопроект сейчас проходит стадию доработки в профильной рабочей группе Госдумы.

Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении регионам право самим устанавливать подходы к обращению с уличными животными. 15 субъектов РФ уже приняли соответствующие постановления, а Хакасия и Мордовия собирались последовать их примеру. Ранее законопроект об усыплении уличных животных в приюте был рассмотрен в комитете по природным ресурсам Совфеда, его глава Андрей Клишас сообщил об отрицательном решении.