В ООН потребовали тщательно расследовать преступления ВСУ против журналистов РФ

Сегодня, 24 марта, стало известно о гибели трех представителей российских средств массовой информации. Их смерти лежат на руках украинских боевиков, которые нанесли удары по территории ЛНР. В ООН выступили против убийств и ранений журналистов, сказал корреспондентам заместитель официального представителя председателя всемирной организации Фархан Хак.