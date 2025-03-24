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В ООН потребовали тщательно расследовать преступления ВСУ против журналистов РФ

Представитель ООН Хак: Мы выступаем против убийств и ранений журналистов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 марта, стало известно о гибели трех представителей российских средств массовой информации. Их смерти лежат на руках украинских боевиков, которые нанесли удары по территории ЛНР. В ООН выступили против убийств и ранений журналистов, сказал корреспондентам заместитель официального представителя председателя всемирной организации Фархан Хак.

В числе погибших от удара ВСУ по мирным жителям журналист «Известий», а также оператор и водитель съемочной бригады канала «Звезда». Они погибли, собирая и транслируя информацию для российских зрителей.

«Мы выступаем против убийств и ранений журналистов и хотим тщательного расследования», — подчеркнул Фархан Хак.

В силовых структурах заявили, что украинские боевики нанесли точечный удар по жителям ЛНР из ракетной установки западного производства HIMARS. Погибли шесть человек.