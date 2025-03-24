Сегодня, 24 марта, стало известно о гибели трех представителей российских средств массовой информации. Их смерти лежат на руках украинских боевиков, которые нанесли удары по территории ЛНР. В ООН выступили против убийств и ранений журналистов, сказал корреспондентам заместитель официального представителя председателя всемирной организации Фархан Хак.
В числе погибших от удара ВСУ по мирным жителям журналист «Известий», а также оператор и водитель съемочной бригады канала «Звезда». Они погибли, собирая и транслируя информацию для российских зрителей.
«Мы выступаем против убийств и ранений журналистов и хотим тщательного расследования», — подчеркнул Фархан Хак.
В силовых структурах заявили, что украинские боевики нанесли точечный удар по жителям ЛНР из ракетной установки западного производства HIMARS. Погибли шесть человек.