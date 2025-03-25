Что можно и нельзя делать в Феофанов день 25 марта на Проломи наст

Православная церковь 25 марта вспоминает святого Феофана Исповедника. В народе принято праздновать Феофанов день. Вместе с тем есть еще одно название — Феофан — проломи наст. Оно появилось по причине того, что в указанную дату сходил снежный покров.
Что нельзя делать 25 марта.
Под запретом ссоры и конфликты с близкими людьми. Предки верили, что подобное может спровоцировать затяжные конфликты с родственниками. Не рекомендуется лениться, так как это может привести к неприятностям.
Что можно делать 25 марта.
По традиции, 25 марта молились святому, прося у него удачи и благополучия. Кроме того, в указанный день было принято печь круглые пироги, которые пробовала вся семья. А еще обязательно приветствовали весну.
Согласно приметам, туман предупреждает про дождь. Вместе с тем вороны, которые садятся на землю, говорят про потепление. В том случае, если 25 марта наступила настоящая весна, то лето будет дождливым.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.
Кстати, мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 24 по 27 марта — что ждать белорусам.
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