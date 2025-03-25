Календарь на 25 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

25 марта в России отмечается День работника культуры. Католическая церковь празднует Благовещение Девы Марии. А по народному календарю сегодня Феофанов день. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 25 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 25 марта.
* ~День работника культуры России~
Профессиональный праздник, который отмечают представители творческих профессий, деятели культуры и искусства, хранители и популяризаторы культурного наследия. Он был учрежден в 2007 году указом президента и объединил все ранее существовавшие в сфере культуры праздники: День печати, День музеев, День писателя, День памятников и исторических мест и т.д.
Кстати, в России более 90 тыс. учреждений культуры. В креативных индустриях работает более 4 млн человек.
* ~Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли~
Эта дата — повод для переосмысления трагических страниц мировой истории. С XV по конец XIX века миллионы женщин, мужчин и детей, в основном жителей Западной Африки, были насильственно перемещены в другие страны для подневольного труда. 25 марта 1807 года в Великобритании был принят закон об отмене работорговли. Однако рабство продолжалось еще многие десятилетия. Для напоминания об ужасах этого явления и о необходимости искоренения расизма и предрассудков ООН в 2007 году учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Мероприятия и акции в эту дату направлены на борьбу с последствиями расизма.
* ~Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести~
Дата отмечается ежегодно ООН в память о сотрудниках организации, пропавших или задержанных во время исполнения своих обязанностей. С 1945 года организация потеряла несколько десятков своих работников. Среди них — бывший журналист Алек Коллетт, который занимался организацией помощи палестинским беженцам. 25 марта 1985 года он был похищен вооруженным бандитом. Тело Коллетта нашли спустя 24 года в долине Бекаа на востоке Ливана.
Какие праздники отмечаются 25 марта в других странах.
День независимости — Греция. В этот общенациональный праздник греки отдают дань памяти героям Революции 1821—1829 годов. В Афинах проходят массовые праздничные мероприятия, военный парад и торжественное шествие.
День воли — Белоруссия. Неофициальный праздник отмечается в годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики: 25 марта 1918 года была принята 3-я Уставная грамота, согласно которой БНР провозглашалась независимым государством. В последние годы оппозиция использует этот праздник для проведения своих акций.
День журавля — Швеция. В это время в юго-восточные районы страны возвращаются журавли. Праздник знаменует прибытие первых птиц и приближение тепла. Он также связан с Благовещением, которое западные христиане празднуют 25 марта.
Религиозные праздники 25 марта.
* Благовещение Девы Марии у западных христиан.
Христианский праздник, посвященный явлению архангела Гавриила Деве Марии. Он возвестил о будущем рождении от нее Спасителя мира — Иисуса Христа. Это стало первой благой вестью для человечества после его грехопадения. Событие описано евангелистом апостолом Лукой. Католическая церковь и протестантские деноминации, а также некоторые православные церкви, например, Болгарская и Греческая, отмечают этот праздник 25 марта. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви празднуют Благовещение 7 апреля.
* День Лиддской иконы Божией матери.
Нерукотворный первообраз почитаемой иконы появился в израильском городе Лидда, современное название Лод, где апостолами Петром и Иоанном был сооружен храм в честь Пресвятой Богородицы. Согласно преданиям Божия Матерь посетила Лиддский храм и наделила свой образ благодатью и чудотворной силой. В период иконоборчества святыне не раз грозило уничтожение. На Руси в XVI веке эта икона стала отождествляться с Тихвинской иконой Божией Матери.
Народные праздники и приметы 25 марта.
* Феофанов день.
В этот день принято было угощать птиц семенами льна и конопли. Считалось, что чем больше пернатых слетится на двор, тем богаче будет урожай этих культур.
На Феофана старались дать особенно хороший уход лошадям. Их водили на водопой и поили из серебряной чаши. В родники и водоемы погружали серебряные предметы, чтобы животные, попив «особой» воды, не болели.
Плохой приметой считалось сквернословить и ругаться в Феофанов день. Не приветствовался сон до обеда — считалось, что это сулит неудачный год.
* Приметы.
Если лошадь громко заржет в этот день — к радости и счастью.
Если туман утром застилает дорогу — будет хороший урожай льна и конопли.
Если снег тает с северной стороны муравейника — лето будет теплым и длинным, если с южной — холодным и коротким.
Какие исторические события произошли 25 марта.
* 1238 год — начало героической обороны Козельска от войск Батыя. Спустя 50 дней город пал, и враги уничтожили всех его жителей, включая младенцев и стариков.
Дни рождения и юбилеи 25 марта.
* 1479 год — родился Василий III Иванович, великий князь владимирский и московский.
Кто отмечает дни рождения.
* 85 лет исполняется Александру Прошкину — кинорежиссеру, сценаристу, Народному артисту Российской Федерации.