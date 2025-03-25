Календарь на 25 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Эта дата — повод для переосмысления трагических страниц мировой истории. С XV по конец XIX века миллионы женщин, мужчин и детей, в основном жителей Западной Африки, были насильственно перемещены в другие страны для подневольного труда. 25 марта 1807 года в Великобритании был принят закон об отмене работорговли. Однако рабство продолжалось еще многие десятилетия. Для напоминания об ужасах этого явления и о необходимости искоренения расизма и предрассудков ООН в 2007 году учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Мероприятия и акции в эту дату направлены на борьбу с последствиями расизма.