Жители России, ФРГ и Польши заметили светящиеся спирали в небе. Видео

«Жуткие спирали в небе над Ростовом и Калининградом. Это же видели во Франции, Польше и Германии», — сообщает telegram-канал Mash. Предполагается, что это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, вероятно, и оставил эти спирали в небе, отмечают СМИ.