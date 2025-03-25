Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители России, ФРГ и Польши заметили светящиеся спирали в небе. Видео

Жители Германии и Польши наблюдали в небе необычные светящиеся спирали. Схожее явление было в небе над Ростовом, Калининградом и другими регионами РФ. Об этом сообщают СМИ.

В небе были замечены странные объекты.

Жители Германии и Польши наблюдали в небе необычные светящиеся спирали. Схожее явление было в небе над Ростовом, Калининградом и другими регионами РФ. Об этом сообщают СМИ.

«Жуткие спирали в небе над Ростовом и Калининградом. Это же видели во Франции, Польше и Германии», — сообщает telegram-канал Mash. Предполагается, что это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Ранее США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который, вероятно, и оставил эти спирали в небе, отмечают СМИ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана наблюдали редкое астрономическое явление: в небе сгорел болид. Яркий метеор был замечен на западе и попал на камеру. Болиды — это небольшие космические тела, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку, и обычно не представляют опасности.