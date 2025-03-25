В небе над Россией заметили следы ракетного топлива после пуска Falcon 9

В небе над рядом регионов РФ появились «странные спирали», в частности, их заметили жители Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара.
Соответствующие кадры появились в Сети.
По предварительной информации, на кадрах запечатлён след из ледяного ракетного топлива, которое было сброшено в атмосферу.
Соединённые Штаты отправили в космос разведывательный спутник NROL-69. Аппарат вывела на орбиту Земли ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.
О «спиралях» в небе также рассказали жители ФРГ, Польши и Франции.
Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции.