Сады и парки Петербурга закрываются на весеннюю просушку

Скверы, парки и сады Петербурга планово уходят на весеннюю просушку. Среди них Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, сад Даниила Гранина и западная стрелка Елагина острова. Об этом сообщает «Петербургский дневник» в понедельник, 24 марта.
Завтра их уже могут закрыть. Откроются они вновь для петербуржцев и гостей нашего города после окончания работ. Эти мероприятия необходимы для восстановления газонов и дорожек после обильного таяния снега, — уточняет издание.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что установленный с ошибкой закладной камень не вернут в сквер Юрия Кнорозова. Как оказалось, камень был размещен частным лицом и не входил в официальный проект благоустройства сквера. Внимание к себе локальная достопримечательность привлекла из-за символа, который был неточным.