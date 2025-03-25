Сады и парки Петербурга закрываются на весеннюю просушку

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что установленный с ошибкой закладной камень не вернут в сквер Юрия Кнорозова. Как оказалось, камень был размещен частным лицом и не входил в официальный проект благоустройства сквера. Внимание к себе локальная достопримечательность привлекла из-за символа, который был неточным.