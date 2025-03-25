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В Госдуму внесут проект об указании в патентах для мигрантов их профессии

В Госдуму внесут проект об обязательном указании в патентах мигрантов профессий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессии, должности, вида трудовой деятельности, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов рассказал журналистам, что ситуация на рынке труда сегодня непростая. По его словам, есть перекосы, когда мигранты выбирают для себя исключительно те сферы, где им удобнее и выгоднее работать — прежде всего, в финансовом плане. Например, изначально приезжают работать на стройку, а затем уходят в курьеры. В итоге на стройке — дефицит рабочих рук.

«При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента, запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах, что уже практикуют многие регионы, а также выдача целевого патента. У регионов на это есть право, но не обязанность — чаще выдают так называемый универсальный патент, обладатель которого может работать хоть таксистом, хоть дворником, доставщиком или строителем. Поэтому если мы говорим о трудовой миграции строго по запросу — то, на чем всегда настаивает ЛДПР, — давайте будем выдавать только целевые патенты, чтобы обладающий им иностранный специалист работал в соответствии со своей специальностью или профессией, и исключительно в той сфере, где необходимо конкретному региону», — добавил Нилов.