Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Свечение в небе в виде галактики. Видео © Telegram / SHOT.
Telegram-канал SHOT сообщает, что это не новая галактика. В небе появился след от ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Процесс мог произойти из-за разведывательного спутника NROL-69, который сегодня вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.
Например, в 2023 году подобное зрелище наблюдали над Тихим океаном. «Галактику» над Землёй засекли даже астрономы Японии. Тогда как раз и выяснилось, что круги в небе оставила ракетная ступень Falcon 9.