Уникальный шанс. Как сейчас можно быстро приумножить сбережения

Ключевая ставка остаётся высокой и продержится на этом уровне ещё минимум месяц. В такой ситуации разумной альтернативы банковскому вкладу по надёжности и срочности просто нет. Даже если ключевая ставка на ближайшем заседании снизится (а представители финрегулятора говорили и о возможности повышения), снижение не будет значительным. Соответственно, высокая доходность по вкладам на уровне около 20% всё равно будет сохраняться ещё какое-то время. Такой прогноз сделал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.