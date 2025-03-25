«Будет хуже». Почему Земле грозит более страшный парниковый эффект

Он также напомнил о моллюсках: в отличие от растений, они могут связывать диоксид углерода на миллионы лет — эти животные используют углекислый газ для «производства» известняка, из которого строят свои раковины. Проблема в том, что они делают это примерно в 100 раз медленнее, чем человечество выбрасывает углекислый газ в атмосферу. То есть для того, чтобы переработать накопившиеся за 100 лет вредные выбросы, им потребуется 10 тысяч лет.