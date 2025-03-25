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«Будет хуже». Почему Земле грозит более страшный парниковый эффект

Климатолог объяснил Life.ru, почему даже полного прекращения вредных выбросов недостаточно, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Источник: Life.ru

Земля уже сейчас постепенно превращается в Венеру, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. Он объяснил, что этот вывод неизбежно следует из динамики потепления климата: за XX век глобальные температуры увеличились на 0,8 градуса, а за XXI столетие, по прогнозам, они возрастут уже на четыре градуса. То есть потепление ускоряется в пять раз за столетие.

— Если предположить такой же темп потепления в будущем, то в XXII веке четыре градуса надо умножить на пять и получить уже 20 градусов, а в следующем столетии 20 градусов надо умножить на пять — это 100 градусов. То есть к 2300 году температура превысит 100 градусов Цельсия, при которой будут кипеть океаны — и жить станет невозможно вообще, — утверждает эксперт.

Более того, по прогнозам эксперта, на этом процесс потепления не остановится: в итоге на Земле может стать гораздо жарче, чем на Венере, — на нашей планете парниковый эффект дополнительно будет усиливать водяной пар в атмосфере, а это тоже парниковый газ.

— На Земле в результате будет уже не +450−500 градусов, как на Венере, а, я думаю, до +700−800, — предполагает Алексей Карнаухов.

По его словам, изменения климата грозят стать необратимыми из-за опасности высвобождения из недр Земли огромных запасов углекислого газа и метана, накопленных за сотни миллионов лет. При этом он заверил, что ситуация на Земле будет продолжать ухудшаться даже в случае полного прекращения антропогенных выбросов.

— Мои оценки показывают, что если человечество ничего не будет предпринимать, то повышение концентрации углекислого газа, которое уже произошло на нашей планете, в принципе достаточно для того, чтобы климатическая система потеряла устойчивость, — подчёркивает климатолог.

Он убеждён, что для предотвращения глобального бедствия недостаточно просто остановить загрязнение воздуха — предстоит разрабатывать технологии удаления углекислого газа из атмосферы и его «захоронения».

— Образно говоря, совершив насилие над природой, мы теперь обязаны на ней жениться. Только силами растений и вообще природы от парниковых газов избавиться очень трудно: сами растения, погибая, становятся пищей для микроорганизмов, которые возвращают углекислый газ обратно в атмосферу, — сказал климатолог.

Он также напомнил о моллюсках: в отличие от растений, они могут связывать диоксид углерода на миллионы лет — эти животные используют углекислый газ для «производства» известняка, из которого строят свои раковины. Проблема в том, что они делают это примерно в 100 раз медленнее, чем человечество выбрасывает углекислый газ в атмосферу. То есть для того, чтобы переработать накопившиеся за 100 лет вредные выбросы, им потребуется 10 тысяч лет.

Климатолог добавил, что в Мировом океане уже накопилось в 50 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. При этом по мере повышения температуры воды её способность удерживать в себе диоксид углерода снижается: возникает эффект «нагретого шампанского». Из-за этого океаны однажды могут не только перестать поглощать CO₂, но и стать их опасным источником.

К сожалению, необходимости совместных усилий человечества не понимают многие «борцы с глобальным потеплением», посетовал климатолог. Он считает опасной ошибкой связывание масштабов экологических проблем с численностью населения Земли. Логика «нет людей — нет проблем» в корне неверна, утверждает он. Человечество ещё может повернуть процесс изменения климата вспять, но без людей его уже никак не остановить.

— Если завтра какие-нибудь сумасшедшие экологи изобретут вирус, который уничтожит всё человечество, и мы перестанем выбрасывать что-либо в атмосферу вообще, то в принципе того количества углекислого газа, которое мы уже выбросили, достаточно, чтобы запустить процесс необратимых изменений. Земля уже не выживет, — заключил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.