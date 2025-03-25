В ГД предложили усыплять бездомных животных при угрозе людям или имуществу

В Госдуме продолжают борьбу с агрессивными бездомными животными. В России участились случаи нападения собак на детей и пожилых людей. В связи с угрозой, представляемой обществу, депутаты планируют скорректировать проект об усыплении отловленных бездомных животных, пишет РБК, ссылаясь на документ.
Сам законопроект внесли на рассмотрение в конце февраля. Члены рабочей группы предлагают разрешить регионам усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания, если те несут опасность для жизни граждан или их имущества.
По данным документа, отлову подлежат животные, не имеющие владельца. Если на, предположим, собаке нет специальной маркировки с информацией о хозяине, животное могут забрать в приют. Если такая бирка присутствует, то его передадут владельцу при соответствующем запросе о пропаже питомца.
В конце февраля началась разработка норм, направленных на защиту детей от нападений бездомных собак. Председатель ГД Вячеслав Володин держит ситуацию на личном контроле.