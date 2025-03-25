В ГД предложили усыплять бездомных животных при угрозе людям или имуществу

По данным документа, отлову подлежат животные, не имеющие владельца. Если на, предположим, собаке нет специальной маркировки с информацией о хозяине, животное могут забрать в приют. Если такая бирка присутствует, то его передадут владельцу при соответствующем запросе о пропаже питомца.