Бали вводит строгие правила для туристов: Дресс-код и обязательный экологический сбор

Важным нововведением стал обязательный туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей), который должны оплатить все иностранные гости. Власти также ужесточили экологические требования: под запрет попали использование одноразового пластика, загрязнение природных источников и мусор на улицах.
Ранее Life.ru рассказывал историю российской туристки Екатерины, отправившейся на отдых в райский уголок Индонезии. Женщина заразилась лихорадкой денге — опасным вирусным заболеванием, которое испортило весь её долгожданный отпуск.