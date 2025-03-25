19 лучших сериалов про любовь, которые не оставят равнодушными

Сериал описывает историю молодой и красивой девушки по имени Мадхубала, которая родилась прямо на съёмочной площадке Болливуда. Хотя героиня и появилась на свет буквально на коленях киноиндустрии, она никогда не стремилась в мир большого кино. Мадху живёт довольно простой, лишённой гламура и шика жизнью, но всё меняется в один момент. Волею судьбы она встречается с суперзвездой РК, он же Ришаб Кхундра, и её жизнь приобретает новые краски и оттенки. Героине придётся пройти много испытаний ради своей любви.