В Госдуму внесут проект по контролю профессий мигрантов

Мера призвана исправить перекосы с нехваткой кадров в разных отраслях.
В Госдуму России передадут на рассмотрение новый законопроект об обязательном указании в патентах для мигрантов их профессий, должностей и вида трудовой деятельности. Инициатива обусловлена непростой ситуацией на российском рынке труда, указано в пояснительной записке.
«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности). При этом существуют эффективные инструменты регулирования миграционных потоков: стоимость патента и запрет работы иностранным рабочим в отдельных сферах», — с текстом проекта закона ознакомилось РИА Новости.
Практика выдачи целевых патентов уже применяется во многих регионах страны. Чаще приезжие получают универсальные разрешения, согласно которым можно работать в различных сферах.
Россиян уже предупреждали об уменьшении числа трудоспособных граждан в 2025 году. Один из способов решить проблему — привлечь мигрантов, вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова цитирует телеканал 360. Ранее депутаты ГД предложили повысить НДФЛ для мигрантов, которые работают по патенту, до 30%, передает «Национальная служба новостей». Минпросвещения утвердило в марте новые правила тестирования по русскому языку для детей иностранцев, приезжающих в РФ, пишет RT.