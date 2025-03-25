В Госдуму внесут проект по контролю профессий мигрантов

Россиян уже предупреждали об уменьшении числа трудоспособных граждан в 2025 году. Один из способов решить проблему — привлечь мигрантов, вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова цитирует телеканал 360. Ранее депутаты ГД предложили повысить НДФЛ для мигрантов, которые работают по патенту, до 30%, передает «Национальная служба новостей». Минпросвещения утвердило в марте новые правила тестирования по русскому языку для детей иностранцев, приезжающих в РФ, пишет RT.