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Токсичная форель: Армянская компания продаёт в России рыбу с канцерогенами

В поставках рыбы, ввозимых в Россию, обнаружена форель с опасным токсичным красителем. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, нарушителем оказалась армянская компания «Фарел экспорт», которая использовала запрещённые вещества для борьбы с паразитами.

Источник: Life.ru

Европейские исследования подтвердили, что данные красители обладают канцерогенным и мутагенным действием. В России эти добавки не зарегистрированы как лекарственные средства, поэтому их наличие в рыбе строго запрещено.

Опасная форель могла попасть к перекупщикам и в заведения общественного питания. В связи с этим армянского производителя взяли на усиленный лабораторный контроль, а все организации, сотрудничавшие с компанией, получили уведомления о запрещённой продукции.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА разоблачила сервис, который занимается доставкой съедобных букетов. Сотрудники организации принимают заказы и берут полную предоплат, но после транзакции получение заказа внезапно откладывается на неопределённый срок.