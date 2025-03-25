МИД: Лавров во вторник расскажет о некоторых аспектах контактов РФ и США

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров расскажет во вторник о ряде аспектов консультаций Москвы и США в Саудовской Аравии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью “Первому каналу”», — написала она в Telegram.
Напомним, переговоры РФ и Соединённых Штатов начались утром в понедельник в Эр-Рияде. Российскую Федерацию представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Переговоры длились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам встречи будет обнародовано 25 марта.
Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что участники делегации РФ на переговорах с Соединёнными Штатами в Эр-Рияде, включая Карасина и Беседу, по возвращении в Москву представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину отчёт о затронутых темах.