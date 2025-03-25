Предложили деньги после смерти: женщина погибла после того, как врачи вырвали ей здоровый зуб

34-летняя пациентка по фамилии Ву пришла к специалисту, чтобы удалить зуб мудрости. Однако стоматологи по ошибке вырвали ей здоровый зуб. Когда они поняли это, то попытались исправить ситуацию, вернуть зуб на место в десну. Для того, чтобы он устойчиво держался, врач задействовал проволоку.