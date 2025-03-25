Предложили деньги после смерти: женщина погибла после того, как врачи вырвали ей здоровый зуб

В Китае женщина погибла после похода к стоматологу, который удалил ей не тот зуб, а после попытался вставить его обратно. Об этой истории пишет издание SCMP.
34-летняя пациентка по фамилии Ву пришла к специалисту, чтобы удалить зуб мудрости. Однако стоматологи по ошибке вырвали ей здоровый зуб. Когда они поняли это, то попытались исправить ситуацию, вернуть зуб на место в десну. Для того, чтобы он устойчиво держался, врач задействовал проволоку.
«Полтора часа операции они не использовали анестезию, и моя сестра вынесла это», — рассказал брат погибшей.
После операции лицо женщины опухло, она не могла есть и спать, несколько дней подряд пила лишь воду. Местные власти не реагировали на произошедшее, а врач, который изначально признал вину, просто подменил данные ее медицинской карты.
Спустя почти неделю после похода к стоматологу женщины не стало. Ее родственникам уже предложили деньги в качестве компенсации, а лечащий врач отстранен от работы. Полиция и комиссия по здравоохранению расследуют данную ситуацию.
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