В Приморье объявлен высокий уровень пожарной опасности

В МЧС рассказали, что жителям следует придерживаться правил безопасного поведения, чтобы избежать трагедии: не разжигать костры и не использовать открытый огонь в лесных массивах; не оставлять горящий мусор, тлеющие окурки и спички; избегать любых действий, способных спровоцировать возгорание, особенно при сильном ветре; при обнаружении дыма или огня немедленно сообщать в экстренные службы.