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В Приморье объявлен высокий уровень пожарной опасности

В ближайшие дни в Приморье будет действовать высокий уровень пожарной опасности в связи с погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России.

Источник: ДЕЙТА

С 24 по 26 марта в Хасанском муниципальном округе прогнозируется 4-й (высокий) класс пожарной опасности в лесах. Это означает повышенный риск возгораний и их стремительного распространения из-за метеорологических условий, уточнили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что жителям следует придерживаться правил безопасного поведения, чтобы избежать трагедии: не разжигать костры и не использовать открытый огонь в лесных массивах; не оставлять горящий мусор, тлеющие окурки и спички; избегать любых действий, способных спровоцировать возгорание, особенно при сильном ветре; при обнаружении дыма или огня немедленно сообщать в экстренные службы.