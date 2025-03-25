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Загадочные спирали в небе над регионами России и Европой: с чем связано таинственное явление

В России и странах Европы заметили свечение в небе в виде галактики.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне, выглянув в окно, могут лицезреть сияние, по виду схожее с галактическим строением. Необычные спирали уже сняли жители Калининграда, Ростова-на-Дону и других областей. Интересно, что то же явление наблюдают и в Европе.

Например, снимками поделились граждане Франции, Польши и Германии. Такие спирали фиксируют с позднего вечера 24 марта.

Уже появились первые предположения о происхождении явления. Небесные спирали могут быть результатом выведения на орбиту разведывательного спутника NROL-69. Свечение — следы ракетного топлива. Отмечается также, что таинственная спираль постепенно перемещается с запада на восток.

Россияне, между тем, ожидают значительного потепления. Наконец, температура воздуха поднимется до +12−17 градусов. В Москве прогнозируют аномальное тепло.