Загадочные спирали в небе над регионами России и Европой: с чем связано таинственное явление

Некоторые россияне, выглянув в окно, могут лицезреть сияние, по виду схожее с галактическим строением. Необычные спирали уже сняли жители Калининграда, Ростова-на-Дону и других областей. Интересно, что то же явление наблюдают и в Европе.
Например, снимками поделились граждане Франции, Польши и Германии. Такие спирали фиксируют с позднего вечера 24 марта.
Уже появились первые предположения о происхождении явления. Небесные спирали могут быть результатом выведения на орбиту разведывательного спутника NROL-69. Свечение — следы ракетного топлива. Отмечается также, что таинственная спираль постепенно перемещается с запада на восток.
Россияне, между тем, ожидают значительного потепления. Наконец, температура воздуха поднимется до +12−17 градусов. В Москве прогнозируют аномальное тепло.