В России собираются запретить подкармливать бездомных животных

Ранее Госдума уже одобрила поправки, позволяющие регионам усыплять бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах и в случаях угрозы вреда имуществу или другим животным. Также были утверждены меры, обязывающие владельцев сообщать о пропаже домашних питомцев и предусматривающие возвращение животных хозяевам по их запросу.