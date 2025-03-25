В России создадут реестр нуждающихся в хорошем жилье

Новый реестр объединит разные категории граждан, например, молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие социально уязвимые группы. Однако эксперты выражают опасения, что по различным причинам некоторые люди могут оказаться вне системы поддержки. В Государственной Думе считают, что решить проблему можно за счет увеличения финансирования социальных программ, а не созданием унифицированного списка нуждающихся.