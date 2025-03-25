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Перечень профессий, по которому иностранцам дают ВНЖ в РФ сократили: кто выпал из списка

Врачей и учителей исключат из списка для предоставления иностранцам ВНЖ в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Список профессий, по которому иностранцам могут предоставить вид на жительство в России, сократился. Кто имеет право на упрощенный порядок получения ВНЖ, рассказал ТАСС председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Теперь врачи и учителя исключены из перечня специалистов, имеющих соответствующую возможность. Иностранцам не будут предоставлять вид на жительство в России в упрощенном порядке, если те являются специалистами в сферах здравоохранения и образования.

«Перечень очень сильно сократился по сравнению с тем, что было раньше. Нет там ни одного учителя, врача, что больше всего вызывало критику в последнее время… остался только список высококвалифицированных специалистов», — уточнил Ярослав Нилов.

В перечень входит 31 специальность. Список профессий сократился в 6,5 раза.