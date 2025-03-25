Четыре затмения Луной звезд и их скоплений будут наблюдаться с Земли в апреле

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Луна в апреле четыре раза закроет собой звезды и звездные скопления. Два из этих событий будут наблюдаться в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В апреле произойдут четыре покрытия Луной звезд и звездных скоплений. 2 апреля в 00:00 мск будет наблюдаться покрытие рассеянного звездного скопления Плеяды, видимое на севере европейской части России. 29 апреля покрытие Плеяд произойдет в 10:00 мск при видимости на Чукотке», — уточнили астрономы.
Еще два затмения Луной звезд ожидаются 13 и 17 апреля. В первом случае спутник Земли закроет собой звезду Спика (05:00 мск), увидеть этот момент можно будет в Южной Америке и Африке. Во втором — Луна в 03:00 мск покроет Антарес. Событие доступно для наблюдения из Африки.
Луна каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, но иногда покрывает их. В марте таких лунных покрытий также было четыре: спутник Земли поочередно закрывал собой Меркурий, звезды Спика и Антарес и скопление Плеяды.