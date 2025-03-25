Четыре затмения Луной звезд и их скоплений будут наблюдаться с Земли в апреле

Луна каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, но иногда покрывает их. В марте таких лунных покрытий также было четыре: спутник Земли поочередно закрывал собой Меркурий, звезды Спика и Антарес и скопление Плеяды.