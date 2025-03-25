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Лещенко: делегация Украины не возвращается из Саудовской Аравии

Представители Киева остались в Эр-Рияде для «дополнительных консультаций».

Источник: Аргументы и факты

Делегация Киева остаётся в столице Саудовской Аравии для проведения «дополнительных консультаций», об этом проинформировал советник офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Украинская делегация находится в Саудовской Аравии, не возвращается, чтобы тоже провести свои консультации», — заявил он, заявление прозвучало в эфире украинского телевидения.

Кроме того, говоря о возможности прекращения огня к Пасхе, Лещенко заявил, что «это не обязательно может сработать». При этом, по его словам, «было бы неплохо приостановить хотя бы удары по инфраструктуре, а также объектам энергетики».

Переговоры Киева и Соединённых Штатов состоялись вечером в воскресенье в Саудовской Аравии. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что делегация Киева провела в Эр-Рияде «продуктивные переговоры».

Накануне в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Российской Федерации и Соединённых Штатов, они продолжались свыше 12 часов.