Роман Мадянов и Евгения Добровольская посмертно награждены премией «Ника»

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна “Ника”», — сказал сын Романа Мадянова.