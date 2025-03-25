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Роман Мадянов и Евгения Добровольская посмертно награждены премией «Ника»

Двух российских артистов наградили премией «Ника» посмертно.

Источник: Комсомольская правда

В рамках ежегодной церемонии вручения национальной кинопремии «Ника», проходящей в театре «Маска», были объявлены лауреаты в номинации «Лучшая роль второго плана». Награды присуждены посмертно артистам Роману Мадянову и Евгении Добровольской.

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна “Ника”», — сказал сын Романа Мадянова.

После награждений был показан ролик с участием недавно ушедших актеров. Роман Мадянов умер в 62 года осенью 2024 года, Евгения Добровольская — в 60 лет зимой 2025.

Накануне прошла церемония награждения кинопремии «Ника». Так, Евгений Цыганов получил приз за роль Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль» также Юра Борисов.