Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристов на Бали обязали носить скромную одежду и уважать культуру

Гостям острова в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.

Источник: Аргументы и факты

Власти Бали ввели новые правила поведения для иностранных туристов, о чем сообщается в циркуляре, текст которого опубликовало информационное агентство Antara.

Согласно документу, иностранным гостям предписывается носить скромную и уместную одежду, особенно при посещении священных мест, туристических объектов, общественных пространств и при участии в мероприятиях на острове.

Кроме того, во время пребывания на Бали туристы обязаны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей).

В целях сохранения природы введены дополнительные ограничения: гостям запрещается мусорить, загрязнять водные источники и использовать одноразовый пластик. Эти меры направлены на защиту окружающей среды и поддержание экологической чистоты на острове.

Между тем Крым остается одним из наиболее востребованных туристических направлений России. С 2014 по 2024 год гостиницы полуострова приняли свыше 20 миллионов гостей, а в отелях Севастополя за этот период разместились еще около 2 миллионов человек.