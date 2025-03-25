Туристов на Бали обязали носить скромную одежду и уважать культуру

Власти Бали ввели новые правила поведения для иностранных туристов, о чем сообщается в циркуляре, текст которого опубликовало информационное агентство Antara.
Согласно документу, иностранным гостям предписывается носить скромную и уместную одежду, особенно при посещении священных мест, туристических объектов, общественных пространств и при участии в мероприятиях на острове.
Кроме того, во время пребывания на Бали туристы обязаны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей).
В целях сохранения природы введены дополнительные ограничения: гостям запрещается мусорить, загрязнять водные источники и использовать одноразовый пластик. Эти меры направлены на защиту окружающей среды и поддержание экологической чистоты на острове.
Между тем Крым остается одним из наиболее востребованных туристических направлений России. С 2014 по 2024 год гостиницы полуострова приняли свыше 20 миллионов гостей, а в отелях Севастополя за этот период разместились еще около 2 миллионов человек.