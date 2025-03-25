AP: портрет Трампа, который ему не нравится, уберут из Капитолия Колорадо

Портрет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо, информирует Associated Press.
«Демократы из Палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции», — говорится в публикации.
Напомним, Трамп оказался недоволен своим портретом, выставленным в Капитолии американского штата Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно искажено.
«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — заявил Трамп, пост был обнародован в соцсети Truth Social.
Президент Соединённых Штатов также отметил, что никому не нравятся неудачные снимки или «неказистые» изображения.