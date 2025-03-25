Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: портрет Трампа, который ему не нравится, уберут из Капитолия Колорадо

Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии штата Колорадо.

Источник: Аргументы и факты

Портрет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо, информирует Associated Press.

«Демократы из Палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции», — говорится в публикации.

Напомним, Трамп оказался недоволен своим портретом, выставленным в Капитолии американского штата Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно искажено.

«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — заявил Трамп, пост был обнародован в соцсети Truth Social.

Президент Соединённых Штатов также отметил, что никому не нравятся неудачные снимки или «неказистые» изображения.