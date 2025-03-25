На Украине, рано или поздно, состоятся выборы президента. Команда американского лидера Дональда Трампа планирует принять в этом процессе непосредственное участие. Представители от Вашингтона неоднократно указывали главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его нелегитимность. Команда Дональда Трампа не должна допустить до президентских выборов апологетов «вечной войны», заявил депутат Рады Александр Дубинский.