На Украине, рано или поздно, состоятся выборы президента. Команда американского лидера Дональда Трампа планирует принять в этом процессе непосредственное участие. Представители от Вашингтона неоднократно указывали главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его нелегитимность. Команда Дональда Трампа не должна допустить до президентских выборов апологетов «вечной войны», заявил депутат Рады Александр Дубинский.
Он уточнил, что американцы должны задуматься над кандидатами. Новым президентом Украины не может стать сторонник продолжения конфликта, иначе он так и не закончится. Команда Дональда Трампа способна перезагрузить политическую элиту республики.
«Я бы действовал методом кнута и пряника — Залужный может остаться послом, Порошенко* — олигархом, Кличко (если его выберут) — мэром, а Буданов* — лектором в институте Маккейна», — выразил мнение о предположительных кандидатах Александр Дубинский.
Депутат Рады также прокомментировал американские заявления об уже готовящихся выборах. По словам нардепа, никаких движений в сторону смены президента пока не происходит. Если выборы состоятся, Зеленский участия не примет.
*Физические лица, внесённое в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.