Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 марта 2025

Погода в Иркутске 25 марта 2025 обещает переменную облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, после захода солнца похолодает до −4. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне 15−20 м/с.