Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 марта 2025

Погода в Иркутске 25 марта 2025 обещает переменную облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, после захода солнца похолодает до −4. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, в пригородной зоне 15−20 м/с.
Погода в Иркутске 25 марта 2025.
— Переменная облачность, в западных, северо-западных и южных районах местами умеренный и сильный снег, ветер западный, северо-западный, ночью в южных и верхнеленских районах юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье ночью столбик термометра покажет −3…-8, при прояснении −13…-18, в северных районах местами −19…-24, днем −1…+4, при облачной погоде −6…-11. Вот что обещает погода в Иркутске 25 марта 2025.