Не только душевная: Психотерапевт рассказал о физической боли при депрессии

В разговоре с РИАМО он отметил, что многие люди не воспринимают депрессию как проблему, потому что ассоциируют её с тяжёлым эмоциональным кризисом. А некоторые просто привыкают к негативному состоянию и начинают считать его нормой, игнорируя ухудшение качества жизни.