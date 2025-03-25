Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти по УДО

Адвокат Ефремова Юрий Падалко отметил, что его подзащитный самостоятельно и в полном объеме погасил все финансовые обязательства перед потерпевшими, включая компенсацию морального ущерба. «За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни», — заключил Ефремов.