Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти по УДО

Актер Михаил Ефремов получил УДО по решению Алексеевского районного суда в Белгородской области. Он отбывал срок за ДТП, в котором погиб человек. Информацию подтвердил журналист РИА Новости, находившийся в зале суда.
«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению», — сообщил судья Сергей Романенко.
В ходе судебного заседания сотрудник исправительного учреждения сообщил, что осужденный Ефремов занимал должности кладовщика швейного цеха и подсобного рабочего в деревообрабатывающем участке, демонстрируя добросовестное отношение к работе. В период отбывания наказания за ним числится одно серьезное нарушение режима (использование мобильного устройства в апреле 2023 года) и три мелких проступка (несанкционированное перемещение по территории, отсутствие опознавательной нашивки и расхождения в описи личных вещей). Все дисциплинарные взыскания были своевременно сняты. Сам подсудимый охарактеризовал инцидент с телефоном как проявление неосмотрительности.
По словам сотрудника исправительного учреждения, Ефремов не имел дисциплинарных конфликтов с сокамерниками. Осужденный проявлял социальную активность, за что неоднократно (9 раз) поощрялся руководством колонии. Особо отмечается его победа в общероссийском конкурсе среди заключенных, посвященном анализу произведения Достоевского «Преступление и наказание».
Адвокат Ефремова Юрий Падалко отметил, что его подзащитный самостоятельно и в полном объеме погасил все финансовые обязательства перед потерпевшими, включая компенсацию морального ущерба. «За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни», — заключил Ефремов.
8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он управлял внедорожником Jeep Grand Cherokee, совершил выезд на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном «Лада». В результате аварии курьер Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в медицинском учреждении. По решению суда виновник аварии был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, которые отбывал в исправительном учреждении Белгородской области.
Ранее KP.RU подробно писал о возможном развитии событий после выхода на свободу Ефремова.