«Должен выигрывать пассажир»: Названы минусы «периода охлаждения» при покупке билетов

«Поэтому важно сделать определённые сегменты, куда мы можем вносить ошибки и какой объём этих ошибок возможен. Неважно, возвратный или невозвратный билет, здесь должен выигрывать пассажир», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в беседе с радио Sputnik, что «периодом охлаждения» смогут воспользоваться мошенники. Аферисты получат возможность создать искусственный дефицит, оформляя огромное количество билетов на одного человека для дальнейшей перепродажи.
Напомним, ранее Минтранс предложил ввести в России «период охлаждения» при покупке билетов. В течение этого промежутка времени пассажиры смогут отменять покупку билетов без взимания дополнительной платы, например, если допустили ошибки при бронировании.