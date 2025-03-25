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«Должен выигрывать пассажир»: Названы минусы «периода охлаждения» при покупке билетов

Введение «периода охлаждения» повлечёт повышение цен на билеты, уверен заместитель председателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. По его словам, перевозчики из-за новых правил начнут перекладывать риски на пассажиров, которые не допускали ошибок при бронировании.

Источник: Life.ru

«Поэтому важно сделать определённые сегменты, куда мы можем вносить ошибки и какой объём этих ошибок возможен. Неважно, возвратный или невозвратный билет, здесь должен выигрывать пассажир», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в беседе с радио Sputnik, что «периодом охлаждения» смогут воспользоваться мошенники. Аферисты получат возможность создать искусственный дефицит, оформляя огромное количество билетов на одного человека для дальнейшей перепродажи.

Напомним, ранее Минтранс предложил ввести в России «период охлаждения» при покупке билетов. В течение этого промежутка времени пассажиры смогут отменять покупку билетов без взимания дополнительной платы, например, если допустили ошибки при бронировании.