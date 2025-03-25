«Должен выигрывать пассажир»: Названы минусы «периода охлаждения» при покупке билетов

Введение «периода охлаждения» повлечёт повышение цен на билеты, уверен заместитель председателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. По его словам, перевозчики из-за новых правил начнут перекладывать риски на пассажиров, которые не допускали ошибок при бронировании.