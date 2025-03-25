Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — пояснил эксперт.