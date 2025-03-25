Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Полагать, что государство обязано платить пенсию, а имеющие на нее право могут просто получать деньги, не совсем верно. Обязанности есть и у пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Прежде всего, они не должны предоставлять неверные сведения о своей трудовой биографии, например, приписывать дополнительный стаж. Во-вторых, нельзя скрывать важную личную информацию.
«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — пояснил эксперт.
И, наконец, нельзя работать, получая надбавки для неработающих. Ответственность за нарушение определяет суд, исходя из обстоятельств дела. Но вернуть переплату в любом случае придется, заключил Гиринский.